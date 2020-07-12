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Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи

Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1 206 за сутки и достигло к вечеру воскресенья 38 670, восемь пациентов скончались, общее число умерших составило 362.
Другие страны
12 июля 2020 г. 23:22
Число зараженных коронавирусом в Израиле превысило 38,6 тысячи

Число диагностированных случаев заражения COVID-19 в Израиле выросло на 1 206 за сутки и достигло к вечеру воскресенья 38 670, восемь пациентов скончались, общее число умерших составило 362.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным минздрава, число больных на текущий момент составляет 19 300. В тяжелом состоянии находится 151 пациент, из них 47 нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом 19 008 человек уже выздоровели.

Напомним, что в Израиле отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом. В понедельник правительство Израиля приняло решение закрыть, клубы, бары, спортзалы, в ресторанах ограничат число посетителей. При этом, как пишут израильские СМИ, комиссия Кнессета по коронавирусу пытается добиться отмены части ограничений, в частности закрытия спортзалов и бассейнов.

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