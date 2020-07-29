Число зараженных коронавирусом в Британии за сутки увеличилось на 581

Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 581.

Число выявленных заболевших COVID-19 в Великобритании за сутки увеличилось на 581.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении минздрава страны.

Таким образом, общее число заболевших составило 300 692.

Отметим, что накануне прирост числа заболевших коронавирусом за сутки составлял 685.

Британские власти 17 июля приостановили публикацию ежедневной статистики о количестве смертей от коронавируса, после того как правительство дало указание пересмотреть методы подсчета данных в связи с опасениями, что цифры могли быть преувеличены. Исходя из прежних данных, на данный момент зарегистрировано 45 878 смертей от COVID-19, за сутки скончались 119 человек.