Число зараженных коронавирусом за пределами Китая растет

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая достигло 2 459 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в ежедневном отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ на 13.00 по бакинскому времени 25 февраля, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 390. Случаи заражения коронавирусом за пределами Китая на данный момент зафиксированы в 33 странах.

Сообщается, что всего от коронавируса за пределами КНР скончались 34 человека, причем за сутки - 11 человек.