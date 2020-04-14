​Число зараженных коронавирусом во Франции превысило сто тысяч человек

Число подтвержденных случаев COVID-19 во Франции с начала эпидемии пересекло отметку в 100 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в ходе брифинга во вторник глава генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.

"По данным на сегодняшний вечер, мы перешагнули отметку в 100 тысяч подтвержденных тестами случаев заражения коронавирусом", - сказал он. Общее число заболевших составляет 103 573 человека.

Общее число смертей, зафиксированных в больницах и медицинских и социальных учреждениях, составляет 15 529.