​Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло вдвое

Южная Корея зарегистрировала 142 новых случая заражения коронавирусом COVID-2019, общее число зараженных в стране выросло до 346.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Еще три дня назад заболевших в Южной Корее было 50. По данным KCDC, 103 из числа новых случаев обнаружены в провинции Кёнсан-Пукто, еще 28 зараженных в Тэгу, остальные 11 из разных районов по всей стране.

Большинство новых зараженных, 92 случая, обнаружены в больнице округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от Тэгу. Именно там были госпитализированы уже два скончавшихся пациента с коронавирусом. Как заявили в органах здравоохранения, неизвестно, на сколько процентов коронавирус ответственен за смерть двух жертв, хотя сыграл определенную роль. Скончавшиеся много лет страдали от хронического заболевания дыхательных органов.