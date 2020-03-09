​Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек

Южная Корея за минувшие сутки зарегистрировала 248 новых случаев заражения COVID-2019.

Таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 7 382 человек, число погибших достигло 51.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

По данным KCDC на 00.00 понедельника (19:00 – бакинское время) из числа новых случаев 190 обнаружены в городе Тэгу, еще 26 - в провинции Кёнсан-Пукто, остальные случаи из разных районов по всей стране. Общее число погибших достигло 51. Выздоровели еще 36 пациентов, таким образом, число выписанных составляет 166. Анализы еще 17 458 человек в работе.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 130, в Тэгу 5 571 человек, 1 107 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 152 человека в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 96 случаев. По меньшей мере около 4,5 тысячи (62,8%) среди всех зараженных связаны с сектой Синчхончж.