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Число зараженных коронавирусом в Южной Корее приближается к 10 тысячам

​Число зараженных коронавирусом в Южной Корее приближается к 10 тысяча

Южная Корея за сутки зарегистрировала 104 новых заражения коронавирусом и рекордные 414 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9 241, скончался уже 131 человек.

Как передает Report, об этом сообщила организация центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения.

Ранее сообщалось о 126 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, теперь до 6 апреля.

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