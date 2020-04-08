Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 10,3 тыс. человек

Южная Корея за сутки зарегистрировала 54 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 и 82 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 384, скончались уже 200 человек.

Как передает Report, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения. Учебный год начнется с 9 апреля в режиме онлайн.