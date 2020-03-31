Число зараженных коронавирусом в Южной Корее достигло 9,8 тыс. человек

Южная Корея за сутки зарегистрировала 125 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, выздоровели 180 человек, общее число зараженных выросло до 9 786, скончались уже 162 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Ранее говорилось о 158 жертвах вируса. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 5 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.