Число зараженных коронавирусом в Великобритании растет

Число зараженных коронавирусом в Великобритании достигло четырех человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил главный врач Англии Крис Уитти.

"Еще у одного пациента был обнаружен коронавирус, всего число зараженных в Великобритании составляет четыре человека. Новый случай заражения произошел во Франции путем передачи вируса от уже заразившегося и выявленного ранее человека", - говорится в заявлении главврача.

По его словам, врачи и эксперты пытаются выяснить, с кем общались зараженные. Новому заболевшему оказывается вся необходимая помощь, он находится в больнице в Лондоне.Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.