​Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 2325 человек

Число выявленных случаев коронавируса в Узбекистане увеличилось на 11 и достигло 2 325, выздоровевших – на 119, до 1 775.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в пятницу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 8 мая 2020 года 22.00 (21:00 бакинское время) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2 325", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

В пятницу было зафиксировано 27 новых случаев COVID-19, в четверг - 65, в среду - 26.

По данным ведомства, общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в Узбекистане выросло до 1 775. В пятницу из больниц было выписано 119 человек - это наибольшее число пациентов, выписанных за день с начала появления инфекции на территории республики. В настоящее время на лечении находится 540 человек, в том числе десять - в тяжелом состоянии.