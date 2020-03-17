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Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое

​Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки почти втрое

Количество зараженных коронавирусом в Турции увеличилось за сутки с 18 до 47.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"Сегодня подтвердились 29 новых случаев заражения, итого число заболевших у нас достигло 47. Последние инфицированные связаны с США, Ближним Востоком и Европой. Трое заболевших вернулись из паломнической поездки в Саудовскую Аравию. Риск заражения, происходящий из-за границы, остается высоким", - написал Коджа в Twitter.

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