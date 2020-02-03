​Число зараженных коронавирусом в США выросло до 11 человек

Два случая заражения новым коронавирусом зафиксированы в округе Сан-Бенито в американском штате Калифорния, вирус передался от человека к человеку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в заявлении минздрава округа.

Общее число заболевших в США достигло 11. Ранее сообщалось о девяти случаях заболевания в США. Последний подтвержденный случай был зафиксирован в округе Санта Клара в Калифорнии.

"Два случая заражения новым коронавирусом (2019-n-CoV) были подтверждены в округе Сан-Бенито. Подтвержденные случаи связаны между собой: это муж и жена, им обоим по 57 лет. Муж недавно приехал из Уханя, а жена нет. Таким образом, произошла передача вируса от человека к человеку", - говорится в сообщении минздрава.

Также отмечается, что оба заразившихся не госпитализированы. Служба общественного здравоохранения округа проинструктировала их по поводу изоляции дома и "внимательно следит за их состоянием здоровья".