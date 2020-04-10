​Число зараженных коронавирусом в США приближается к полмиллиону

Более 470 тысяч случаев коронавируса подтверждено в США, скончались 17,8 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса со ссылкой на подсчеты федеральной и местной статистики, а также других источников.

По его данным, по состоянию на 12:30 по Вашингтону (20:30 по бакинскому времени) в США более 473 тысяч подтвержденных случаев, умерли 17 836 человек.

США лидируют в мире по числу случаев, а по количеству жертв приближаются к Италии, где погибли более 18 тысяч человек.