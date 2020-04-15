Число зараженных коронавирусом в Португалии превысило 18 тысяч

Власти Португалии за сутки выявили 643 новых случая заражения коронавирусом, 32 человека скончались, общее число умерших достигло 599. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным на 15 апреля, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 18 091. Как отмечается, число выздоровевших составляет 383.

Наиболее сложная обстановка остается в северном регионе - 10 751 заразившихся, из них умерли 339 человек.

Ранее сообщалось, что власти Португалии продлили из-за пандемии коронавируса закрытие сухопутной границы с Испанией до 15 мая.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.