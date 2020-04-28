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Число заражённых коронавирусом в Польше превысило 12 тысяч

​Число заражённых коронавирусом в Польше превысило 12 тысяч

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Польше превысило 12 тыс.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что общее количество заражённых в стране в настоящий момент составляет 12 089. 

Число скончавшихся от COVID-19 в Польше достигло отметки 570.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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