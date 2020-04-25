Число зараженных COVID-19 в Пакистане приблизилось к 12 тысячам

Число заболевших коронавирусом в Пакистане приблизилось к 12 тысячам человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в материалах на сайте правительства страны.

Согласно последним данным, в стране находятся 11 940 человек, заболевших коронавирусом (+ 785 за сутки), выздоровели 2 755 человек (+183), погибли 253 (+16).

Накануне власти Пакистана продлили до 9 мая режим строгой изоляции. Как сообщил министр развития страны Асад Умар, правительство также будет использовать системы отслеживания для определения распространения коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.