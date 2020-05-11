​Число зараженных коронавирусом в Пакистане превысило 30 тысяч

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Пакистане увеличилось за сутки на 869 и достигло 30 334.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило правительство страны.

В провинции Синд выявлено 11 480 заразившихся, в Пенджабе - 11 093 случая. В провинции Хайбер-Пахтунхва - 4 669, в Белуджистане – 1 935, а в столице, Исламабаде - 641 случай заражения.

В общей сложности выздоровели 8 063 человека, умерли 659 заболевших. Суммарно власти провели более 283 517 тестов на COVID-19.

Напомним, что премьер-министр Пакистана Имран Хан заявлял ранее, что с субботы в стране отменяется режим изоляции. Начали работать все отрасли, связанные со строительством, открываются сталелитейные и алюминиевые заводы и другие производственные цеха. Рынки будут работать пять дней в неделю - до 5 вечера. Железнодорожные и авиаперевозки остаются под запретом.