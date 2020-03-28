Число зараженных коронавирусом в Нью-Йорке за сутки увеличилось на 3,5 тыс.

Количество зараженных новым коронавирусом в городе Нью-Йорке за сутки возросло на 3 585, а летальных исходов - на 85.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте мэра мегаполиса Билла де Блазио.

"По состоянию дел на 18:00 27 марта зарегистрировано 26 697 случаев COVID-19 и 450 умерших. В Бронксе насчитывается 4 880 подтвержденных случаев заражения, в Бруклине - 7 091, на Манхэттене - 4 627, в Куинсе - 8 529 и на Стейтен-Айленде - 1 534", - говорится в сообщении.

Сутки назад в городе насчитывалось 23 112 зараженных и 365 умерших от COVID-19.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые занимают первое место в мире по этому показателю, зафиксировали более 104 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 693 человека, поправились 870 инфицированных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.