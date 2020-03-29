​Число зараженных коронавирусом в мире превысило 570 тыс. человек

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 570 тысяч.

Как передает Report, это следует из графика на сайте Всемирной организации здравоохранения.

При этом накануне ВОЗ сообщала о 510 тысячах заболевших COVID-19.

Количество погибших также выросло почти на три тысячи — до 26,5 тысяч пациентов.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. О первых инфицированных сообщили китайские власти в Ухане.

По последним данным, самое большое количество зараженных выявлено в США — более 110 тысяч. При этом больше всего жертв в Италии — свыше десяти тысяч.