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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 млн

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 4,7 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 112 тысяч и превысило 4,7 миллиона, умерли свыше 316 тысяч человек.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 112 637 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 4 322 пациента. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 731 458, количество летальных исходов - 316 169.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 082 945.

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