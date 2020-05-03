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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

​Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек

Количество случаев заражения коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона, свыше 238 тысяч человек скончались.

Как передает Report, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По последним данным ВОЗ, за сутки в мире зафиксированы более 82,7 тысячи новых случаев заражения, общее число составляет 3 349 786. Количество летальных исходов за сутки возросло на 8 657, общее число жертв коронавируса в мире составляет 238 628.

Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 518 895), где скончались более 142,6 тысяч человек.

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