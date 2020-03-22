​Число зараженных коронавирусом в Мексике выросло до 251 человека

Минздрав Мексики сообщил, что за сутки власти выявили 48 новых случаев заражения COVID-19, общее число зарегистрированных больных достигло 251.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал в ходе пресс-конференции глава эпидемиологической службы Хосе Луис Аломиа.

"Число подтвержденных случаев COVID-19 в Мексике составляет 251, кроме того, сообщается о 697 подозрительных случаях".

По словам чиновника, госпитализируют только 10% инфицированных пациентов, остальных изолируют в домашних условиях. За время вспышки заболевания в стране погибли два человека с COVID-19, выздоровели 14% зараженных.

Замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гатель сообщил, что наибольшее количество случаев COVID-19 ожидается в федеральном округе Мехико, однако этот регион пользуется наибольшей доступностью больниц и реанимационных.

Власти Мексики сообщили, что не рассматривают вариант прекращения работы федерального правительства, несмотря на вспышку COVID-19, однако министры и аппарат правительства будут внимательно соблюдать правила "социального дистанцирования", рекомендованные неделю назад в качестве основной меры борьбы с распространением нового COVID-19.