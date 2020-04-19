​Число зараженных коронавирусом в Мексике достигло 7 497 человек

Минздрав Мексики сообщил, что за сутки в стране скончались 104 человека с новым коронавирусом, число выявленных случаев заражения выросло до 7 497.

Об этом Report передает со ссылкой на зарубежную прессу.

"Карта зараженных регионов страны последовательно закрашивается желтым цветом, ряд регионов в красном цвете, что говорит о числе выявленных случаев... С 28 февраля, когда подтвердился первый случай, выявлены 7 497 случаев заражения", - сказал заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гатель в ходе регулярной пресс-конференции, опубликованной в Twitter ведомства.

Согласно обновленным данным, число случаев заражения новым коронавирусом в Мексике выросло на 622 за сутки, скончались 104 пациента (650 человек за все время наблюдений). Госпитализированы в тяжелом состоянии 1 954 пациента, включая 357 человек на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.

Власти Мексики в середине апреля сообщили, что намерены продлить до конца мая карантин в связи с коронавирусом, а пик заболеваемости наступит в середине мая.