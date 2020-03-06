​Число зараженных коронавирусом в Германии выросло до 639 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Германии выросло до 639.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости по стране.

Больше всего заболевших в стране в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (329), далее следуют Бавария (117) и Баден-Вюртемберг (96), следом - Берлин (19), Нижняя Саксония (18), Гессен (16).

Инфицирование подтверждено в Гамбурге (11), Рейнланд-Пфальце (10), Шлезвиг-Гольштейне (7), Мекленбурге-Передней Померании (5), Бремене (4), Бранденбурге, Саар, Саксонии (по два) и Тюрингии (один). Вирус зафиксирован во всех федеральных землях ФРГ, кроме Саксонии-Анхальт.