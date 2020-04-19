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Число зараженных коронавирусом в Германии приблизилось к 140 тысячам

​Число зараженных коронавирусом в Германии приблизилось к 140 тысячам

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии выросло за сутки на 2 458 и составило 139 897.

Как передает Report, об этом сообщает институт Роберта Коха.

По данным института, за сутки в ФРГ скончались 184 заболевших коронавирусом. Общее число летальных исходов составляет 4 294.

По данным института, за все время вылечились примерно 88 тысяч человек. За сутки прирост составил около 2 700 человек. Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (37 407), Северном Рейне-Вестфалии (28 471); Баден-Вюртемберге (27 883). В Берлине зафиксировано 5 159 случаев заражения COVID-19.

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