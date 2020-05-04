​Число зараженных коронавирусом в Германии превысило 163 тысячи

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 163 тысячи, скончались почти 6,7 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха.

Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

За все время медики выявили коронавирус у 163 175 человек, прирост заболевших за прошедшие сутки составил 679. Специалисты отмечают, что за прошедшие сутки в ФРГ скончались 43 заразившихся коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 74 умерших от COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов достигло 6 692. После заражения COVID-19 в Германии выздоровели примерно 132,7 тысячи человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (42 997), Северном Рейне-Вестфалии (33 560) и Баден-Вюртемберге (32 411). В Берлине зафиксированы 6 010 случаев заражения COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.