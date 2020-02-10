Число зараженных коронавирусом иностранцев в Китае возросло

Число зараженных вирусом 2019-nCoV иностранцев в Китае возросло до 27 человек, умерли двое, трое выздоровели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

На прошлой неделе китайское внешнеполитическое ведомство проинформировало о 19 инфицированных, не сообщив о летальных исходах. Согласно обновленным данным, на лечении находятся 22 иностранца.

"Мы уже проинформировали соответствующие государства об их смерти. Один из умерших - этнический китаец, он гражданин США", - указал Гэн Шуан на регулярном брифинге.