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Число зараженных COVID-19 во Франции превысило 124 тысячи человек

​Число зараженных COVID-19 во Франции превысило 124 тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом во Франции превысило 124 тысячи человек, скончались более 22,6 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает генеральная дирекция здравоохранения страны.

"С первого марта мы оплакиваем 22 614 смертей, связанных с COVID-19, 14 050 скончались в больницах 8 564 в социальным и медико-социальных учреждения", - говорится в коммюнике генеральной дирекции здравоохранения Франции.

Таким образом, за сутки скончались 369 человек.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 возросло до 124 114. Это на 1 537 больше, чем в пятницу.

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