​Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 9 661 человек

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Южная Корея за сутки зарегистрировала 78 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и 195 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 9 661, скончались уже 158 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения республики.

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. Начало учебы во всех школах и дошкольных учреждениях перенесли уже в третий раз, теперь до 6 апреля. До 5 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

По данным KCDC на 00:00 понедельника (19.00 воскресенья бакинское время), из числа новых случаев 14 обнаружены в городе Тэгу, 16 – в Сеуле, еще 15 в провинции Кёнгидо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Погибли еще шесть человек, общее число жертв составляет 158, за прошедшие сутки из больниц выписаны 195 человек, общее число выздоровевших выросло до 5 228. Анализы 13 тысяч 531 человека пока разрабатываются, всего Южной Кореей было проведено более 372 тысячи анализов на коронавирус.

Новые кластеры заражений в Тэгу были обнаружены в доме престарелых Тэсиль, где уже более 90 зараженных, и в доме престарелых Хансаран ("Одна любовь") со 109 случаями зараженных. Еще более 60 случаев возникли в больнице "Мичжу №2", которая находилась в одном здании с ним.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 463, в Тэгу – 6 624 человек, 1 298 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 448 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 118 случаев. Более 5 тысяч человек (53,7%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,6% случаев.