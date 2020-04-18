​Число зараженных COVID-19 в Южной Корее достигло 10 653 человек

Южная Корея зарегистрировала новый минимум с конца февраля - 18 случаев заражения COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 653, выздоровели 108 человек, скончались 232 человека.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Город Тэгу и три города провинции Кёнсан-Пукто были названы особыми зонами бедствия. До 19 апреля жителей попросили лишний раз не покидать свои дома, закрыть спортивные, развлекательные и религиозные учреждения.

По данным KCDC на 00:00 субботы (19:00 пятницы бакинское время), из числа новых случаев один обнаружен в Сеуле, три - в Тэгу и четыре в провинции Кенгидо, по два в провинциях Кёнсан-Пукто и Чхунчхон-Намдо, остальные случаи из разных районов по всей стране. Девять из общего числа новых случаев завезены из-за границы.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 108 человек, общее число выздоровевших выросло до 7 937. Анализы 13 550 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 530 тысяч анализов на коронавирус. Не менее чем у 163 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса.

Скончались еще два человека, общее число жертв составляет 232, при этом 160 из них погибли в Тэгу, еще 51 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо, два в Сеуле и три в Пусане. Еще по одному погибшему в Ульсане и провинции Канвондо.

Общее число зараженных в Сеуле достигло 622, в Тэгу – 6 830 человек, 1 358 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 654 человека - в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 130 случаев. Более 5 тысяч человек (49%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 81,2% случаев. По меньшей мере 993 случая завезли из-за границы.

Хотя суточный прирост зараженных в стране продолжает снижаться, карантинные службы Южной Кореи отметили сравнительно большое количество случаев заражения из неизвестного источника. Как сообщила KCDC, за последние две недели медики не смогли отследить причину заражения для 18 пациентов, что означает вероятность наличия где-то неучтенного источника коронавируса. В связи с этим граждан просят по-прежнему строго соблюдать все правила социального дистанцирования и профилактики вируса, чтобы избежать новых кластеров эпидемии.