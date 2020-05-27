​Число зараженных COVID-19 в Узбекистане приблизилось к 3.3 тыс

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 29 по сравнению с утром вторника и достигло 3,29 тыс, число выздоровевших - на 17, до 2 624.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 26 мая 2020 года 23:00 (22:00 бакинское время) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3 290", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Во вторник всего было зафиксировано 75 новых случаев COVID-19, в понедельник - 51, в воскресенье – 49.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2 624.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во вторник поручил усилить карантинные меры и увеличить количество тестирований на COVID-19 из-за роста числа выявленных заболевших с данной инфекцией в последние дни.