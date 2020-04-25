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Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 1 862 человек

​Число зараженных COVID-19 в Узбекистане достигло 1 862 человек

Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане возросло еще на 26 человек и достигло 1 862.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"По состоянию на 25 апреля 2020 года 23.00 (22:00 бакинское время), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1 862", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Всего в субботу было зафиксировано 58 новых случаев, в пятницу - 46, в четверг - 42.

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