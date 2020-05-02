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Число зараженных COVID-19 в США достигло 1,1 млн

Число зараженных COVID-19 в США достигло 1,1 млн

В США за минувшие сутки зафиксировали 34 037 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 1 104 161 человек. 

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Наибольшее число летальных исходов выявлено в штате Нью-Йорк — 18 399.

В общей сложности в стране скончались от COVID-19 65 068 человек. Вылечились от болезни — 164 015 пациентов.

В общей сложности в США проведено 6 551 810 тестов на коронавирусную инфекцию.

В настоящее время Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу инфицированных коронавирусом и погибших.

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