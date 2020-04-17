​Число зараженных COVID-19 в Сингапуре превысило пять тысяч человек

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Сингапуре превысило пять тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

"По состоянию на 12:00 (08:00 бакинское время) 17 апреля министерство здравоохранения выявило и подтвердило 623 новых случаях заражения COVID-19 в Сингапуре", - говорится в заявлении минздрава. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в Сингапуре достигло 5 050 человек.

Отмечается, что только один из новых случаев является ввозным. Как и накануне, наибольшее число новых случаев – 558 – зафиксировано среди иностранных граждан, имеющих разрешение на работу в Сингапуре и проживающих в общежитиях.

По данным минздрава, за последние сутки от заболевания излечились 25 человек. Общее количество выздоровевших достигло 708 человек.

По состоянию на пятницу от последствий заражения COVID-19 в Сингапуре скончались 11 человек.