Число зараженных COVID-19 в мире превысило 6,4 млн.

Количество жертв нового типа коронавируса в мире составило 376 219 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, положительный результат анализов на коронавирус за время пандемии в мире получили 6 млн. 440 тыс. гражданина.

При этом от COVID-19 излечились около 3 млн. пациентов.

За прошедший день число людей, инфицированных опасным вирусом, увеличилось в ряде стран, включая Соединенные Штаты (1 869 000 случаев, 107 тыс. летальных исходов).

Число зараженных коронавирусом в Бразилии достигло 531 768 человек, умерли 30 152 пациента, а 211 080 были вылечены.

В России заболевших COVID-19 возросло до 423 741, число смертей - до 5 037, выздоровело 186 985 человек.

В Испании всего зарегистрировано 287 012 случаев коронавирусной инфекции. За последние два дня в стране не было случаев смерти от COVID-19. В то же время Испания потеряла 27 012 человек.

Число жертв пандемии в Италии выросло до 33 530, во Франции - до 28 940, а в Великобритании - до 39 369.

Коронавирусная инфекция начала распространяться в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус выявлен в 213 странах и регионах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19 11 февраля и объявила о пандемии коронавируса 11 марта.