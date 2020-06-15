​Число зараженных COVID-19 в Мексике превысило 146 тыс. человек

Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 146 тысяч, среди них 17 141 летальный.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил замминистра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель.

"Дневной прирост случаев COVID-19 составил 4 183, это 2,9% от общего числа, накануне было 2,5%", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии в Мексике достигло 146 873, оно включает 17 141 случай смерти, за минувшие сутки скончались 693 человека. Болеют в настоящий момент 22 398 человека, наибольшее число - 4 566 - в городе Мехико и штате Мехико - 2 703. Власти изучают 52 636 подозрительных случаев заболеваний и 1 531 летальный.

12 июня минздрав страны представил обновленную карту эпидемиологической угрозы в стране, на которой для 16 штатов на севере, юго-востоке и в центральной части степень опасности снизили на неделю с красного индикатора (максимальная угроза) на оранжевый (высокая).

Оранжевый сигнал угрозы позволит штатам с 15 июня снять ряд ограничений на работу транспорта и некоторых видов производства и торговли с учетом ограничений минздрава для тех, кто взаимодействует с людьми.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.