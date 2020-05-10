Число зараженных COVID-19 в Германии приближается к 170 тысячам человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки возросло на 667, скончались 26 человек.

Как передает Report, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

С начала эпидемии в стране было выявлено 169 218 случаев заражения COVID-19 и зарегистрировано 7 395 летальных исходов. Более 144 тысяч пациентов смогли вылечиться.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (44 265), Северном Рейне-Вестфалии (34 964) и Баден-Вюртемберге (33 287). В Берлине зафиксирован 6 261 случай заражения.