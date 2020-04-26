​Число зараженных COVID-19 в Германии превысило 154 тысячи человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 154 тысячи, скончались более 5,6 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха.

По его данным, за сутки в ФРГ скончались 140 заболевших коронавирусом, при этом накануне сообщалось о 179 умерших от COVID-19. Общее число летальных исходов составляет 5 640.

Медики также сообщили, что за все время вирус выявили у 154 175 человек, прирост заболевших составил за прошедшие сутки 1 737. Сутками ранее сообщалось о приросте в 2 055 человек. За все время вылечились 112 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (40 912), Северном Рейне-Вестфалии (31 669) и Баден-Вюртемберге (30 761). В Берлине зафиксировано 5 600 случаев заражения COVID-19.