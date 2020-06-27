Число зараженных COVID-19 в Африке превысило 350 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 350 тысяч, более 9 тысяч человек скончались. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за все время коронавирусом в Африке заразились 356 442 человека, при этом 9156 заболевших скончались.Наибольшее количество случаев заражения COVID-19 выявлено в ЮАР (124 590) и Египте (61 130). Больше всего случаев летальных исходов медики зафиксировали в Египте (2533), ЮАР (2340) и Алжире (885).Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.