Число заражений СOVID-19 в Германии увеличилось до 156 тысяч

В Германии за последние сутки число выявленных случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 1 144. Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные Института имени Роберта Коха.

Таким образом, общее число заболевших возросло до 156 337 человек.

Также, согласно последним подсчетам, за сутки жертвами вируса стали 163 пациента, всего — 5 913 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.