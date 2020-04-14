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Число заражений СOVID-19 в Германии превысило 125 тысяч

Число заражений СOVID-19 в Германии превысило 125 тысяч

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Германии за сутки увеличилось на 2 082 и достигло 125 098. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Институт Роберта Коха.

По его информации, за сутки в стране скончались 170 человек с коронавирусом. Общее число летальных исходов составило 2 969.Медики также сообщают, что от заражения за все время вылечились 68 200 человек, прирост составил 3,6 тысячи человек за сутки.
Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Баварии (33 569), в Северном Рейне-Вестфалии (25 300) и в Баден-Вюртемберге (25 040).
В Берлине зафиксировано 4 668 случаев COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В мире зарегистрировано уже более 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусом.

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