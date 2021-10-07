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Число заражений коронавирусом в России за сутки достигло 27 550

Число заражений коронавирусом в России за сутки достигло 27 550 Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 550, до 7 690 110.
Другие страны
7 октября 2021 г. 13:06
Число заражений коронавирусом в России за сутки достигло 27 550

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 27 550, до 7 690 110.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 20 330, до 6 799 230.

А число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 924 против 929 днем ранее, до 213 549. В стране фиксируют более 900 смертей второй день подряд.

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