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Число заражений коронавирусом в мире превысило 228 млн

Число заражений коронавирусом в мире превысило 228 млн На утро понедельника число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире составляет 228 502 047
Другие страны
20 сентября 2021 г. 10:54
Число заражений коронавирусом в мире превысило 228 млн

На утро понедельника число диагностированных случаев заражений коронавирусом COVID-19 в мире составляет 228 502 047.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении на сайте американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв COVID-19 достигло 4 691 332 человека.

США, Индия и Бразилия являются странами с более чем 20 миллионов случаев заражения.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 42 087 432 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 673 763.

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Версия на английском языке Number of COVID cases globally exceeds 228 million

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