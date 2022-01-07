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Число заражений COVID-19 в Токио за неделю выросло в 12 раз

Число заражений COVID-19 в Токио за неделю выросло в 12 раз Число заражений коронавирусом в Токио за сутки составило 922, сообщила столичная мэрия, это в 12 раз больше, чем в прошлую пятницу неделю назад, когда было зафиксировано 78 заражений.
Другие страны
7 января 2022 г. 16:47
Число заражений COVID-19 в Токио за неделю выросло в 12 раз

Число заражений коронавирусом в Токио за сутки составило 922, сообщила столичная мэрия, это в 12 раз больше, чем в прошлую пятницу неделю назад, когда было зафиксировано 78 заражений.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Всего в стране впервые с середины сентября выявлено более 6 тыс. заражений.

Высокий уровень заражений отмечен в трех префектурах, где с воскресенья вводится режим усиленных мер по борьбе с коронавирусом - на Окинаве, в Хиросиме и Ямагути. На Окинаве впервые с начала пандемии число заражений превысило тысячу человек - 1 414. В Ямагути 180 (рекорд с начала пандемии был вчера - 181 случай), в Хиросиме 429, что также стало рекордом с начала пандемии.

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Версия на английском языке Number of COVID infection cases in Tokyo grows 12-fold in week

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