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    Число заключенных в тюрьме "Гуантанамо" сократилось до 41 человека

    Из 41 узников пятеро одобрены к переводу

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Число заключенных в тюрьме "Гуанатанамо" сократилось до 41 человека.

    Как передает Report, об этом сообщил Белый дом в четверг.

    Во вторник министерство обороны США подтвердило передачу десяти заключенных из тюрьмы Гуантанамо властям Омана, сообщалось, что в тюрьме остаются 45 человек.

    "Сегодня, 19 января, число заключенных составляет 41 человек", — говорится в распространенной Белом доме справке.

    В ней уточняется, что за восемь лет администрации Обамы, из тюрьмы были переведены 196 человек.

    По последней информации, из 41 узников пятеро одобрены к переводу, в отношении остальных либо продолжается оценка специальной комиссии, либо они "признаны представляющими риск и должны оставаться в заключении по законам войны".

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