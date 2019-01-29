Число задержанных в Венесуэле превысило 850

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В Венесуэле с начала массовых протестов против действующего президента Николаса Мадуро были задержаны уже более 850 человек, передает Report со ссылкой на Reuters.

Также сообщается, что число погибших в ходе акций протеста на текущий момент составляет не менее 40 человек.

При этом подчеркивается, что только в течение 23 января в Венесуэле задержали рекордное за 20 лет число протестующих - 696 человек.

Ранее сообщалось, что США намерены лишить правительство Венесуэлы источников дохода.