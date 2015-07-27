Число задержанных в ходе спецоперации в Турции достигло 1050 человек

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Число задержанных в ходе проходящей в Турции антитеррористической операции достигло 1050 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в распространенном в понедельник заявлении аппарата правительства страны.

В минувшую пятницу органы безопасности Турции начали операцию против боевиков "Исламского государства" (ИГ), Рабочей партии Курдистана (РПК) и других террористических организаций, деятельность которых угрожает национальной безопасности страны. Ранее власти сообщали о 590 задержанных.

Антитеррористическая операция проходит в 34 провинциях Турции.

Обстановка в Турции обострилась после теракта в Суруче, устроенного "Исламским государством" (ИГ), и убийств полицейских в юго-восточных провинциях, ответственность за которые взяла Рабочая партия Курдистана (РПК).