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Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190

Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190 Полиция в столице Нидерландов и Эйндховене применила силу для разгона протестующих
Другие страны
25 января 2021 г. 10:38
Число задержанных после беспорядков в Амстердаме достигло 190

В Амстердаме в связи с участием в беспорядках на демонстрации против мер правительства по борьбе с COVID-19 задержали не менее 190 человек. Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила полиция города.

Полиция в столице Нидерландов и Эйндховене применила силу для разгона протестующих. Силовики использовали водометы и дубинки, а в Эйндховене применили слезоточивый газ.

"Сто девяносто задержаний после демонстрации на Музейной площади, 33 задержания (семь из них несовершеннолетние) в основном за совершение открытых актов насилия, 142 задержания в связи с нарушением муниципального законодательства и 15 за нарушение 184-й статьи ", — говорится в сообщении городской полиции в Twitter.

Как передает телеканал NOS, после начала комендантского часа в 21.00 в десяти населенных пунктах вспыхнули беспорядки. На местах развернули спецчасти полиции. В городе Хелмонд собралось несколько десятков молодых людей, протестующие бросали в силовиков петарды и камни. В Венло неизвестные разбили витрины нескольких магазинов, и в ряде городов митингующие устроили поджоги.

Ранее в Нидерландах продлили до 9 февраля действие практически полного локдауна, который ввели в середине декабря. В стране не работают магазины, кроме торгующих продуктами и товарами первой необходимости. Также закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, спортзалы, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны.

С 16 декабря все учебные заведения работают дистанционно.

Накануне в стране начал действовать комендантский час. С 21:00 до 04:30 на улицах нельзя находиться без веских оснований.

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