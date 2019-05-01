​Число задержанных в ходе протестов в Венесуэле увеличилось до 83

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Не менее 83 человек были задержаны во вторник в Венесуэле в ходе акций протеста против правительства.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на своей странице в Twitter Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации (НПО) "Венесуэльский уголовный форум".

"Мы подтверждаем сведения о 83 арестах за участие в манифестациях сегодня", - говорится в тексте записи. Согласно подсчетам НПО, больше всего людей - 59 - власти задержали в штате Сулия. В остальных регионах количество задержанных варьируется от одного до четырех человек. Ранее правозащитники сообщали о 25 демонстрантах, оказавшихся под стражей.